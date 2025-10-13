El chef Giacomo Bocchio decidió alzar la voz tras vivir un incómodo episodio durante su visita a Arequipa. Según relató Bocchio, todo ocurrió cuando ambos se detuvieron a observar un tubérculo llamado racacha. Mientras conversaban sobre sus características, una vendedora del lugar reaccionó de forma agresiva.

“Nos acaban de maltratar. (…) Yo pensaba comprar algunas racachas porque le gustan a mi papá. Pero sobre todas las cosas son tubérculos, si fuesen frambuesas o tulipanes que si los tocas lo dañas, lo entendería. (…) La señora perdió una venta, pero sobre todo generó un ambiente incómodo, porque me ha agredido. Me ha dado unos golpes fuertes en el brazo. No tiene derecho a hacer eso”, denunció el chef visiblemente molesto.

En el video se aprecia el momento en que la comerciante se acerca de manera brusca y les arrebata el producto de las manos, mientras los increpa por haberlo tocado. Bocchio aseguró que, además del mal rato, la mujer lo golpeó en el brazo, motivo por el cual decidió hacer público el hecho en defensa de su esposa y de otros visitantes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO