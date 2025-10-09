El reconocido cantautor Gian Marco cancela su gira por Perú argumentando que “no se puede celebrar ante tanto dolor y frustración”, decisión que afecta las presentaciones programadas para octubre en diversas ciudades del territorio nacional y que comunica mediante un mensaje escrito para evitar imprecisiones sobre sus motivaciones. El artista, quien coordinó esta determinación junto a su equipo de trabajo, expresa su profunda pena por la situación de inseguridad que viven sus colegas músicos, transportistas y ciudadanos comunes, enfatizando que el contexto actual no es propicio para espectáculos cuando prevalece el miedo y la angustia colectiva. Su posicionamiento refleja la preocupación de muchos artistas nacionales que ven cómo la crisis de seguridad afecta directamente su capacidad de trabajo y la viabilidad de realizar eventos culturales masivos en las actuales circunstancias.

Gian Marco extiende su apoyo solidario específicamente a los integrantes de Agua Marina y otros gremios vulnerables, mientras reflexiona sobre la división social que impide el diálogo constructivo entre peruanos que necesitan superar las prácticas que los han enfrentado como nación. El músico reconoce que, aunque su espacio de acción natural es el arte y no la política, mantiene la esperanza de que la mayoría ciudadana comparte el anhelo de una sociedad más justa, empática y tolerante que pueda corregir errores y mejorar las condiciones de vida para todos. Su mensaje, que rápidamente trascendió fronteras, se enmarca en un escenario nacional complejo donde coinciden crisis de seguridad, tensiones políticas y demandas ciudadanas por mayores niveles de protección estatal y cohesión social ante los desafíos que enfrenta el país.

