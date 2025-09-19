Gian Piero Díaz sorprendió durante su participación en el podcast Ouke, al revelar que enfrenta dos enfermedades crónicas: la psoriasis, que afecta a la piel, y la migraña, un malestar que lo aqueja desde su niñez y que, según señaló, también heredaron sus hijos y su esposa.

“Yo tengo dos enfermedades crónicas: una es la migraña y otra es la psoriasis. Trato de manejarlas sin la necesidad de la pastilla, pero la migraña en algunos momentos no la puedo combatir con nada y tengo que medicarme”, expresó, generando sorpresa entre los conductores del espacio digital.

Díaz, de 48 años, relató que su padecimiento de migrañas comenzó a los seis años de edad y que, con el paso del tiempo, descubrió que sus hijos también desarrollaron este problema de salud. “Mi esposa también lo tiene y mis hijos lo han heredado”, afirmó con seriedad.

Soluciones alternativas y experiencias fallidas

El histórico conductor de Combate explicó que, cansado de los intensos dolores de cabeza, buscó diferentes métodos alternativos para controlarlos. Sin embargo, algunas prácticas resultaron contraproducentes.

“A mí, de chibolo, para quitarme la migraña, en el colmo de intentar varias cosas alternativas, llegó una persona a mi casa y me dijo: la coronta del choclo la secas al sol, la dejas un tiempo, y cuando esté bien seca la prendes, la apagas y ese humo lo inhalas. Pero ese día me dio una migraña espantosa”, recordó con humor.

