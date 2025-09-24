Giancarlo Scarpati genera controversia al afirmar que en la mayoría de streams se consume drogas, durante su entrevista con Magaly Medina donde admitió su propio consumo de tusi. El youtuber reconoció específicamente que durante la transmisión con Diealis probó la sustancia, argumentando que “no voy a negarlo porque no soy una persona mentirosa”, aunque evitó confirmar si las otras chicas presentes también consumieron. Scarpati detalló que ese día comenzaron el stream a las nueve de la noche y que él abandonó la casa del anfitrión aproximadamente a las dos de la mañana, tras haber ingerido considerable cantidad de tequila antes del polémico episodio.

Vea también: Scarpati por audio con Diealis sobre drogas: “A él gusta hacer el stream con final feliz”

El influenciador justificó su acción explicando que “cuando ya tienes alcohol y te ofrecen algo, ya tú lo aceptas”, reconociendo que se encontraba en un estado vulnerable por estar “pasado de copas”. Aunque aseguró no tener adicción a las drogas, confirmó que estaba bajo efectos secundarios durante la transmisión, lo que podría explicar su comportamiento en el stream.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO