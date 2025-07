Las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo han generado una ola de críticas contra Gianluca Lapadula en redes sociales. La modelo argentina reveló detalles sobre un encuentro con el futbolista, lo que ha sorprendido a sus seguidores y provocado duras reacciones en Instagram.

Los comentarios en la cuenta del delantero ítalo-peruano no se hicieron esperar: “Primero Orejitas, ahora tú. Nooo”, “¿Qué te pasó Lapadula? Decepción total”, “Lapa no debiste acercarte a Cueva. ¡Teniendo un mujerón y una hermosa familia, no debiste!” y “Cueva lo malogró”, fueron algunas de las expresiones de indignación y sorpresa entre sus fans.

La polémica se intensifica porque Lapadula es conocido por su vida familiar estable junto a su esposa y tres hijas, lo que hace que estas revelaciones causen aún más impacto en sus seguidores.

Reacciones divididas y el impacto en la imagen de Lapadula

Mientras algunos usuarios lamentan la situación y expresan su decepción, otros defienden al jugador, recordando que todo podría formar parte del espectáculo mediático. Sin embargo, la mayoría coincide en que estas revelaciones afectan la imagen pública de Lapadula, quien hasta ahora mantenía una reputación intachable.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo?

Macarena Gastaldo reveló en un avance del programa El valor de la verdad que tuvo un encuentro cercano con Gianluca Lapadula, a quien describió con mucho interés: “Me gustaba muchísimo”.

La modelos argentina respondió afirmativamente a preguntas sobre si bailaron reguetón y si lo hicieron sin mascarilla, incluso con un tono coqueto: “Apágame la luz… mudo sobre todo, déjame a mí tener la vocecita ahí… me gusta bailar cachondo, es un reggaetón, 20 uñas”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO