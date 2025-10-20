Durante su participación en el podcast “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Gianluca Lapadula ofreció una reflexión profunda sobre el presente de la selección peruana. El atacante afirmó que el equipo perdió su esencia tras la salida del técnico Ricardo Gareca, lo que habría sido clave en el fracaso de las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Desde que se fue Gareca, ya no afrontamos los partidos de la misma manera. Perdimos nuestra forma de jugar, nuestra identidad”, expresó el ‘Bambino’, visiblemente afectado por el desenlace del proceso clasificatorio.

El legado de Gareca y el cambio de rumbo

Lapadula recordó con nostalgia los años en que Perú logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y estuvo cerca de repetir la hazaña en Qatar 2022. Según el delantero, el estilo de juego, la disciplina táctica y el espíritu colectivo que caracterizaban al equipo se diluyeron con los cambios en el comando técnico.

“Antes sabíamos a qué jugábamos. Ahora, siento que nos falta convicción”, agregó. Aunque evitó criticar directamente a los actuales responsables, su mensaje fue claro: el equipo necesita recuperar su esencia para volver a competir al más alto nivel.

¿Qué viene para Lapadula y la selección?

A sus 35 años, Lapadula aún no ha confirmado si continuará en el proceso rumbo al Mundial 2030. Actualmente milita en el Spezia Calcio de la Serie B italiana, pero ha recibido propuestas de clubes peruanos como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. “Vamos a ver qué pasa”, dijo con cautela.

Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol evalúa ajustes en el cuerpo técnico y en la estructura de selecciones menores, con miras a reconstruir el proyecto deportivo. La voz de Lapadula se suma a la de otros referentes que piden una revisión profunda del modelo actual.