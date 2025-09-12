Gisela Valcárcel se tragó sus palabras y recibió amablemente al CEO a quien acusó semanas atrás de haberle prohibido el ingreso a América TV, durante la inauguración de la Teletón, un evento donde tradicionalmente ha sido la imagen principal pero que esta vez representó un momento incómodo para la presentadora. Según el reporte de Magaly Medina, la “Señito” tuvo que “tragar saliva” y saludar cordialmente al ejecutivo guatemalteco Fernando Muñiz, a quien había desafiado con frases como “tú te vas a ir, yo me voy a quedar” y “tú tendrás un canal, yo tengo un país”.

Este incómodo reencuentro se produjo porque Muñiz, como CEO de América Televisión, era el anfitrión oficial del evento benéfico, obligando a Valcárcel a aparentar cordialidad, pese que se llevó a todo su equipo de “América Hoy” del canal. Medina no dudó en calificar la situación como “vergonzosa” y un “papelón” para la conductora, quien después de haber hecho declaraciones contundentes ahora debía interactuar amablemente.

