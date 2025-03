Giuliana Rengifo rompió su silencio tras la reconciliación de su expareja, Maryto, con Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia. La cantante peruana reaccionó con sorpresa al ver que su exnovio, con quien tuvo una breve relación, volvió con su antigua pareja y ahora se luce con ella en Italia.

Al respecto, Rengifo lanzó una advertencia a Silvana Plasencia, recordando que Maryto y la joven habían terminado su compromiso antes de iniciar su romance con ella: “Ahora puede hacer de su vida lo que le dé la gana, allá aquellas ingenuas que se dejan engañar (…). Me da pena por ella porque es una chica linda y no me parece que él la haya hecho caer otra vez en sus redes de la mentira”, declaró en una entrevista con Trome.

Asimismo, la artista recordó que durante su relación con Maryto también viajaron juntos a Europa, al igual que ahora lo hace con Silvana: “Creo que es su modus operandi, pero ya está. Yo me liberé, estoy feliz, soltera, tranquila y con hartos pretendientes. No puedo retroceder el tiempo. Ahora solo miro hacia adelante, lejos de esa gente, gracias a Dios”, afirmó.

