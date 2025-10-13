Los gobernadores regionales se reunieron con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, donde acordaron sostener una reunión técnica con el nuevo gabinete el martes 21 de octubre. El encuentro, que duró más de una hora, sirvió para que las autoridades saludaran al mandatario recientemente elegido y expresaran sus principales demandas regionales, en un ambiente de diálogo abierto y colaborativo.

Al finalizar la cita, los gobernadores fueron despedidos por el presidente José Jerí hasta la puerta principal de Palacio, gesto que fue interpretado como una señal de cercanía política. Los representantes destacaron que la economía nacional no debe paralizarse y que los temas políticos no pueden estar por encima de las necesidades ciudadanas, reiterando su disposición a coordinar esfuerzos con el Ejecutivo.

