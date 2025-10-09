El Gobierno peruano anunció la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para combatir la extorsión en un plazo no mayor a 15 días, una de las siete medidas acordadas en una reunión de trabajo que congregó a los tres poderes del Estado. Este acuerdo, que también incluye la formación de un grupo interinstitucional contra el sicariato y la extorsión integrado por el Ministerio Público y el Interior, busca unificar los máximos esfuerzos para luchar contra la criminalidad organizada. La mesa de trabajo, donde participaron el Fiscal de la Nación y varios ministros, se comprometió a impulsar iniciativas legislativas que fortalezcan la acción estatal.

El Ejecutivo se comprometió a destinar el presupuesto necesario para implementar nuevas unidades de flagrancia y fiscalías especializadas, mientras que el Congreso priorizará el debate de medidas urgentes contra la inseguridad. Además, se reglamentarán en 15 días hábiles todas las leyes pendientes relacionadas con la seguridad ciudadana, para lo cual se solicitará la exoneración de plazos usuales. El Ministerio Público, por su parte, propondrá ampliar el plazo de flagrancia a más de 72 horas y una detención de 15 días para los delitos de sicariato y extorsión, estableciendo la próxima sesión evaluatoria para el 16 de octubre.

