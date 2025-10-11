El Gobierno del Perú anunció la convocatoria al Acuerdo Nacional con el objetivo de abrir espacios de diálogo orientados a la construcción de una agenda común frente a los principales retos del país. La medida busca promover consensos ante la creciente inseguridad ciudadana, fortalecer el proceso electoral y reactivar la economía nacional.

Según el comunicado difundido en las redes oficiales del Ejecutivo, esta convocatoria tiene como propósito “garantizar un proceso electoral limpio y ordenado”, además de definir medidas que impulsen el crecimiento económico. Asimismo, se busca que los distintos sectores políticos, sociales y empresariales participen en la elaboración de una hoja de ruta para los próximos meses.

¿Qué es el Acuerdo Nacional?

El Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo permanente creado en el año 2002 que reúne a las principales fuerzas políticas, instituciones del Estado, organizaciones sociales, empresariales y religiosas del país. Su objetivo es promover consensos sobre políticas de Estado que garanticen la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del Perú.

A través de este foro, los participantes buscan establecer compromisos comunes que trasciendan los gobiernos de turno y contribuyan a construir una visión compartida de país, priorizando temas como la lucha contra la pobreza, la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la democracia.