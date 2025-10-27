El gobierno daría a conocer este martes 28 si impone toque de queda tras finalizar la reunión de gabinete ministerial que evalúa extender las medidas de seguridad. El anuncio oficial corresponde al presidente José Jerí, quien informaría sobre el estatus del estado de emergencia tras seis días de implementación en Lima y Callao.

La posible medida genera incertidumbre entre organizadores de eventos masivos programados para el Día de la Canción Criolla y Halloween, pues afectaría espectáculos con artistas internacionales en el Estadio Nacional y locales en Barranco. Empresarios turísticos advierten sobre pérdidas millonarias si se restringe la circulación nocturna durante festividades tradicionales que mueven significativa actividad comercial en la capital.

