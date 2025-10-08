El Gobierno descartó declarar en emergencia el sector de transporte público, pese al paro nacional convocado para el 6 de octubre. El gabinete ministerial explicó que la Policía Nacional cuenta con herramientas como la geolocalización y la detención preliminar, las cuales permiten cumplir los objetivos de seguridad sin restringir derechos fundamentales.

El titular de PCM, Eduardo Arana, argumentó que existen mecanismos más efectivos y sucedáneos para enfrentar la inseguridad sin recurrir a una medida excepcional, la cual consideró innecesaria desde una perspectiva constitucional. La postura oficial señala que una declaratoria de emergencia solo serviría como “un marco conceptual o periodístico”, sin aportar soluciones prácticas reales al grave problema de extorsiones y asesinatos que afecta a los transportistas.

