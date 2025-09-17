El Gobierno peruano acaba de promulgar una ley que declara Patrimonio Cultural de la Nación al perro pastor chiribaya, una raza con profundas raíces históricas. Esta decisión, publicada en el diario oficial El Peruano, busca proteger e investigar a este can que representa un legado vivo de la cultura chiribaya, la cual se desarrolló en el sur del país y cuyos restos fueron hallados en Ilo, Moquegua.

La norma lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana, declarando de interés nacional su conservación y puesta en valor. Este reconocimiento resalta su importancia arqueológica y biológica única, ya que estos perros son considerados un tesoro genético y una parte fundamental del patrimonio cultural precolombino del Perú.

