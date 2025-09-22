El Ejecutivo promulgó la ley que incorpora la figura del delito de criminalidad sistemática al Código Penal, una medida destinada a combatir con mayor rigor a las organizaciones criminales. De acuerdo con el texto legal, serán condenados por este nuevo delito aquellos individuos que utilicen armas de fuego de uso militar o civil, municiones, artefactos explosivos o elementos similares para cometer secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado.

El impacto de esta nueva ley se espera que sea significativo en la cadena penal, ya que agrava las condenas para los delitos más violentos que aquejan a la población. Al crear una figura específica para la “criminalidad sistemática”, las autoridades judiciales y policiales contarán con una herramienta legal más contundente para desarticular grupos organizados

