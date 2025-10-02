Expertos en seguridad ciudadana señalan que el gobierno actual carece de rumbo claro en su estrategia para combatir la delincuencia que afecta al país, según el análisis del presidente de la Asociación de Pro Seguridad Ciudadana, César Ortiz. Además, enumeró una serie de fracasos en las medidas implementadas, desde los estados de emergencia que no funcionaron hasta el control de motos lineales que nunca se concretó operativamente.

La situación ha alcanzado niveles críticos con más de 900 policías detenidos en ocho meses, una cifra escandalosa que evidencia la infiltración delictiva dentro de la propia institución llamada a combatir el crimen. El especialista calificó de “materialmente imposible” la propuesta de colocar un policía en cada unidad de transporte, una idea que según su evaluación demuestra lo perdidas que están las autoridades en cuanto a soluciones prácticas para la crisis de seguridad.

