Golpe al crimen en Lima Sur tras la desarticulación de la banda “Los Cirujanos del Sur”, que se dedicaba a la venta de piezas de autos robados. Agentes policiales ejecutaron un operativo simultáneo en los distritos de Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, donde se hallaron cinco locales clandestinos con once vehículos desmantelados.

Durante la intervención fueron capturados dos sujetos identificados como “El Charro” y “El Mulato”, quienes presuntamente dirigían la red criminal que abastecía el mercado negro de autopartes. Ambos fueron trasladados a la Diprove de Lima Sur, mientras las autoridades amplían las investigaciones para determinar si existen más implicados o nexos con otras organizaciones delictivas.

