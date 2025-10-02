Christian Domínguez es uno de los personajes de la farándula que ha sido ampayado en más de una ocasión por Magaly Tv, la firme, siendo la más reciente hace más de un año cuando tenía una relación con Pamela Franco y se descubriera que tuvo un “good time” con Mary Moncada en el denominado “auto rana”.

Sin embargo, esta peruana que radica desde los 19 años en Estados Unidos, dejó un mensaje en sus redes sociales en el que se dirige a aquellos que la habrían contactado para que brinde su opinión sobre la actual situación amorosa que vive el cantante de cumbia.

Lo que más sorprendió fue su confesión: aunque asegura que el tema ya no le importa, también dejó abierta la posibilidad de volver a equivocarse de la misma manera.

“No entiendo para qué me están llamando para opinar algo que ya no me importa… Algo que pasó hace más de un año. Y a los moralistas, si vuelvo a cometer el mismo error, lo cometo y lo asumo, y por mi parte no hay nada de arrepentimiento”, escribió.

Con estas declaraciones, Mary Moncada deja entrever que no siente culpa por el episodio mediático que la vinculó con Domínguez, dejando un mensaje desafiante para sus críticos.

