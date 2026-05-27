Google cambió la forma en que muestra los resultados de búsqueda tras incorporar funciones de inteligencia artificial como AI Overviews y el llamado “Modo IA”. Ahora, muchas consultas aparecen acompañadas de resúmenes automáticos elaborados por Gemini antes de mostrar los enlaces tradicionales.

Aunque la empresa asegura que estas herramientas ayudan a encontrar respuestas más rápidas, varios usuarios consideran que complican la experiencia de búsqueda y dificultan acceder directamente a las páginas originales. Además, algunos cuestionan la precisión de la información generada por la IA.

Por ello, en redes sociales y foros comenzaron a difundirse métodos para recuperar el Google “de antes”, con resultados centrados en enlaces y sin cuadros automáticos generados por inteligencia artificial.

La forma más simple de volver al Google clásico

Google todavía mantiene una opción para visualizar solo resultados web. Luego de realizar una búsqueda, los usuarios pueden ir a la pestaña “Más”, ubicada debajo de la barra de búsqueda, y seleccionar “Web”. Con esa opción, desaparecen los resúmenes generados por IA y la página vuelve a mostrar principalmente enlaces, como ocurría antes de la llegada de Gemini al buscador.

El truco del “udm=14” que se volvió viral

Uno de los métodos más comentados es agregar el parámetro “&udm=14” al final de la URL de búsqueda. Ese comando obliga a Google a mostrar únicamente resultados web tradicionales.

Muchos usuarios incluso lo configuran como buscador predeterminado en Chrome para no tener que escribirlo manualmente cada vez. Para hacerlo, basta con ingresar a “Gestionar buscadores y búsquedas en el sitio” y crear un motor personalizado con la dirección: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14.

Extensiones para ocultar la IA

Otra alternativa son las extensiones para navegadores basados en Chromium. Una de las más conocidas es “Bye Bye, Google AI”, que oculta visualmente los paneles generados por Gemini y otras funciones relacionadas con IA. Sin embargo, este método solo elimina esos elementos de la vista del usuario, ya que las herramientas siguen funcionando en segundo plano dentro del buscador.

Cambiar de navegador

El debate sobre la presencia de la IA en Internet también llevó a algunos usuarios a probar navegadores con menos funciones automáticas. Uno de ellos es Vivaldi, que limita los resultados generados por inteligencia artificial y prioriza la navegación tradicional.

Otros navegadores como Firefox también añadieron opciones para reducir estas funciones desde el menú de configuración. Está en en Ajustes/Controles de IA/Bloquear mejoras de IA. Mientras tanto, alternativas como Brave permiten desactivar los resultados de búsqueda generados por IA.