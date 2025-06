Magaly Medina revelará esta noche una grave denuncia contra un reconocido cantante. Según anunció la ‘urraca’, el artista ha sido acusado por su esposa de agredirla brutalmente. La denuncia completa saldrá hoy a partir de las 9:45 p.m. por ATV.

“Hoy en ‘Magaly TV, la firme’, gravísima denuncia. Reconocido cantante es acusado por su esposa de brutal agresión”, se escucha en la promoción del programa de Magaly Medina. Además se muestran imágenes de la salvaje agresión de la que fue víctima esta mujer.

Además, sobre lo ocurrido, se lee en un chat: “Ella no sabe por qué razón ni motivo hizo eso. (…) Su cabeza está llena de bolas de los golpes, su ojo no lo podía abrir, tiene una mordida en el brazo, su oreja estaba con sangre que parece le arrancó el arete, que si el amigo de mi mamá no va, la mata”.

