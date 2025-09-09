Greissy Ortega saca pruebas y advierte a Ítalo Villaseca: “Irás preso por falsificación de documentos”. La colombiana, hermana de Milena Zárate, reaccionó así tras la aparición de su expareja en el programa ‘Día D’, donde mostró documentos que, según él, prueban que ella interrumpió su embarazo de 32 semanas, una acusación que Ortega niega categóricamente tildándola de mentira. Frente a esta grave imputación, Greeicy no solo desmintió los hechos, sino que lanzó una contundente advertencia legal, prometiendo llegar “hasta las últimas instancias” para que Villaseca pague por lo que ella asegura es la falsificación de documentos médicos que pertenecen a la esfera íntima de una persona.

Este nuevo capítulo en su batalla legal y mediática enreda aún más la madeja de acusaciones mutuas, donde él se pinta como un hombre difamado que no es el “monstruo” que describen, y ella jura no dejar impune la muerte de su hija, en un conflicto que no tiene señales de acabar.

