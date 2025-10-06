El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que asociaciones y gremios de transportistas acordaron levantar el paro de 24 horas y no ampliarla a 48 horas, tal como se había anunciado.

Así lo informó, tras una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros donde se acordó el restablecimiento del servicio de transportes desde este martes 7 de octubre.

“Se está disponiendo el levantamiento de la paralización, que no se continúe la medida”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial, tras más de tres horas de diálogo con los transportistas.

Arana Ysa refirió que otro de los acuerdos es constituir una mesa de trabajo permanente entre el Poder Ejecutivo y el sector de Transportes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO