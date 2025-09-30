Los gremios de transportistas aparecen divididos ante el nuevo paro anunciado para el 2 de octubre, evidenciando profundas fracturas en sus dirigentes sobre la estrategia para enfrentar la ola de extorsiones. Martín Valeriano de ANITRA defiende la protesta inmediata citando los 35 asesinatos de choferes, mientras Julio Rau Rau de CONET Perú la califica de “irresponsable” por carecer del consenso logrado el 10 de abril.

La fragmentación gremial complica la respuesta unificada que exige la crisis de seguridad, donde diferentes facciones promueven agendas contradictorias sin coordinar con el Ministerio del Interior. Mientras ANITA convoca el paro de manera unilateral, otros dirigentes insisten en esperar soluciones gubernamentales tras reuniones con el ministro Carlos Malaver.

