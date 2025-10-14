Gremios de transportistas no irán al paro de este miércoles 15, tras ratificar su compromiso con los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo y las instituciones del Estado. A través de un comunicado, Transporte Unido anunció que las empresas del norte, sur, este y centro mantendrán el servicio con normalidad en Lima y Callao, en línea con el pronunciamiento emitido el 13 de octubre.

Vea también: Julio Rau Rau: “No vamos a salir a ninguna marcha. ¿Quién va a manejar los buses?”

La medida busca garantizar el traslado de pasajeros y evitar el colapso del transporte urbano, mientras continúan las coordinaciones con las autoridades. En la avenida Abancay, donde se concentra la mayor circulación vehicular del centro de Lima, se reporta normalidad en el tránsito y presencia de fiscalizadores de la ATU junto a efectivos de la Policía Nacional.

Aunque se prevé una marcha en paralelo, las unidades de transporte público continuarán operando. Los gremios invocaron al gabinete ministerial a mantener su compromiso en la lucha contra la informalidad, la extorsión y el sicariato, problemas que afectan al sector desde hace años.

