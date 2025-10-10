Los principales gremios empresariales del Perú han dirigido un comunicado al flamante presidente José Jerí, exigiendo que su gobierno actúe con pleno respeto a la Constitución y garantice la realización de las elecciones generales del 2026. La Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en representación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, demandaron también la convocatoria de un gabinete de unidad nacional, técnico y éticamente solvente. Este Consejo de Ministros, argumentan, debe estar integrado por profesionales capaces que otorguen credibilidad a la gestión pública y aseguren decisiones con rigor técnico.

El documento enfatiza que la lucha contra la criminalidad debe ser asumida como una política de Estado prioritaria, dado que es la mayor preocupación de los peruanos y el principal obstáculo para el desarrollo nacional. Los gremios pidieron una acción firme y coordinada para enfrentar la extorsión, el sicariato y las mafias que atentan contra la vida y la inversión. Finalmente, reafirmaron su compromiso con la democracia y la economía social de mercado, asegurando que seguirán apostando por la inversión y la generación de empleo digno, convencidos de que el crecimiento solo será sostenible si se construye sobre la base del orden y la legalidad.

