El atentado a balazos contra Agua Marina durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos ha sacudido a la escena musical peruana. Entre las voces más contundentes se encuentra la de Grupo 5, que publicó un comunicado en sus redes sociales condenando el ataque y responsabilizando al Estado por la falta de seguridad. “Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú”, expresaron, en una frase que se ha viralizado como símbolo del hartazgo colectivo.

La agrupación liderada por Christian Yaipén no solo mostró solidaridad con sus colegas piuranos, sino que también hizo un llamado urgente a la presidenta Dina Boluarte, al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que se unan y tomen medidas concretas contra la delincuencia que amenaza a los artistas y ciudadanos por igual.

La música bajo fuego

Durante el ataque, cuatro integrantes de Agua Marina —incluidos los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú— resultaron heridos, además de un vendedor ambulante que trabajaba en el recinto. El atentado, perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta, dejó al menos 23 casquillos de bala en la escena, según reportes policiales. La agrupación se encontraba en plena presentación cuando los disparos desataron el caos entre los asistentes.

Grupo 5 recordó que no es la primera vez que los músicos peruanos enfrentan amenazas. En declaraciones previas, Christian Yaipén reveló que su orquesta ha sido víctima de extorsiones desde hace dos años, al punto de contratar francotiradores para proteger sus conciertos. “También somos ciudadanos que trabajamos honradamente”, señalaron, exigiendo que los recursos del pueblo sean administrados con transparencia y responsabilidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO