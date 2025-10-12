El programa inició con el caótico saludo de Yonathan Naricelo, quien entre mocos y regaños logró repartir vales de consumo de 100 soles mientras saludaba a medio Perú, desde la gente de Ate hasta el alcalde Vidal, una mezcla geográfica tan extraña como efectiva para mantener la atención del público que probablemente solo esperaba que el conductor finalmente se sonara la nariz, un detalle de higiene básica que parecía ser el verdadero desafío del programa frente al cual incluso encontrar talentos nacionales parecía tarea sencilla.

La confusión continuó con la presentación del “Chinito de la Cumbia”, quien resultó ser sobrino de la productora aunque luego se reveló como el auténtico artista, un giro argumental que dejó a todos tan confundidos como cuando Cocona afirmó conocer toda la selva peruana “montando pestillas”, una hazaña geográfica que probablemente involucraba más imaginación que kilometraje real, demostrando que en este programa las fronteras entre la realidad y la ficción eran tan difusas como la nariz de Jonathan después de un estornudo.

