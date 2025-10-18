La operación secreta del Grupo Therma comenzó con una logística impecable: sin tiempo ni para ir al baño, los hombres llevarían botellas y las mujeres sus “bolsitas”, un plan hidráulico que prometía mantener a los agentes en su puesto, aunque olía a tragedia en un día soleado. El primer agente en presentarse fue Ramírez, disfrazado de Chucky, el muñeco diabólico, quien aseguró que su disfraz daba miedo, basándose en el susto de su hermana cuando le “enseñó su muñeco”, un comentario que dejó más preguntas que respuestas sobre sus métodos de intimidación doméstica.

Vea también: “¿Tu barriga es natural o postiza?” La pregunta que arruinó todo.

Mientras el jefe reprochaba los disfraces, apareció un Donald Trump peruano obsesionado con encontrar un “chancho” que no era el pan con chicharrón ni el de la caja china, sino uno con “dueño”, seguido por un albañil que fue confundido con una aspirante a bailarina de Alma Bella por su video en TikTok. La misión, que debía capturar al Jorobado, terminó con el mismísimo Presidente José Perí liderando una coreografía grupal, demostrando que cuando se trata de combatir el crimen, el Grupo Therma prefiere el baile antes que las balas.

