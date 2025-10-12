La guerra entre las organizaciones criminales “El Monstruo” y “El Jorobado” por el control del lucrativo negocio de eventos musicales desató el ataque a Agua Marina, según revela la investigación policial que logró capturar a Adán Smith “El Jorobado” en octubre pasado. Estas bandas, que operaban mediante empresas fachada como Jessmir Producciones dirigidas por Gleín Montes, infiltraron municipalidades distritales donde funcionarios como Braulio Baltuano -ahora detenido- facilitaban permisos y contratos. El concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, organizado precisamente por esta red criminal, se convirtió en el escenario perfecto para la retaliación luego de que las autoridades desarticularan parte de su estructura financiera que movilizaba más de 5 millones de soles anuales.

La investigación establece que el ataque respondió a una disputa territorial entre facciones remanentes, donde “El Monstruo” -aún operando desde Paraguay- habría ordenado el atentado como advertencia para quienes no aceptaran sus condiciones de cupo. Esta tesis se sustenta en audios donde amenaza directamente a los Hermanos Quiroga, evidenciando cómo las orquestas se convierten en moneda de cambio entre mafias que controlan desde seguridad hasta servicios logísticos. Mientras el alcalde de Comas denuncia amenazas de muerte por combatir estas redes, las autoridades admiten que la captura de cabecillas es solo el primer paso para desmantelar organizaciones que han corrompido instituciones públicas, demostrando que la violencia contra artistas es solo el síntoma visible de un cáncer que carcome las estructuras estatales.

