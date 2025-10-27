El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el congresista Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

El INPE indicó que cumplirá con las disposiciones del Poder Judicial conforme a ley y con las medidas de seguridad correspondientes.

El último viernes, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial (PJ) dictó 15 años de cárcel contra el legislador por el delito de afiliación al terrorismo.

Según la sentencia, Bermejo Rojas deberá cumplir esta condena hasta el 18 de mayo del año 2040.

Asimismo, se estableció que pague una reparación civil de 100,000 soles al Estado, y 7,800 soles como días multa.

Además, se dispuso la pena de inhabilitación para obtener mandato, cargo de carácter público y se dictamina la suspensión de derechos públicos, así como ser elegido, la misma que se hará oficial por dos años posteriores a la pena privativa. (ANDINA)

