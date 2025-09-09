La conductora, Magaly Medina, recordó la extensa polémica que persiguió al cantante venezolano, Guillermo Dávila, a quien calificó de “pésimo padre” por negar durante años a su hijo peruano, Vasco Madueño, un hecho que, en su opinión, mancha irremediablemente su catadura moral más allá de sus éxitos musicales.

Vea también: Magaly Medina tras las lamentables imágenes de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

La ‘Urraca‘ se mostró escéptica ante los recientes gestos públicos de Dávila, quien llevó a Vasco a su concierto en el Parque de la Exposición y a la conferencia de prensa, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia para “ablandar el corazón del público” y limpiar la mala fama adquirida tras décadas de indiferencia. La presentadora afirmó que su decepción hacia el artista permanece, pues no olvida el dolor de un chico que anheló tener un padre durante mucho tiempo, y sentenció que siempre lo criticará por ello.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO