Gustavo Barnechea protagoniza una broncaza con Silvio Valencia, un altercado que Magaly Medina calificó de indigno para un profesional de su trayectoria. La ‘Urraca’, quien siempre consideró al periodista deportivo como uno de los más enterados del medio, no ocultó su asombro al verlos discutir “como dos patanes”. Este episodio, donde Barnechea espetó la frase “¡A mi no me viene a faltar el respeto un cualquiera!”, generó una réplica igualmente fuerte por parte de Valencia, quien aludió a supuestos negocios.

Magaly Medina manifestó su desconcierto ante la actitud de Barnechea, un colega que incluso compartió casa televisiva con ella. La conductora señaló que el comunicador cayó en un “juego tan básico” con un personaje como Valencia, a quien tildó de “impresentable”. Para la conductora, la escena careció de todo raciocinio, dejando en evidencia una lamentable pérdida de profesionalismo en un debate que debió manejarse con altura.

