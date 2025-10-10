El presidente colombiano Gustavo Petro tras vacancia de Dina Boluarte afirmó que “la traición se la pagaron con traición“, cuestionando el proceso político peruano mediante su cuenta de X donde nunca reconoció a la ex mandataria como legítima presidenta por considerar su ascenso como una sucesión inconstitucional. El mandatario, califica esta situación como ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que debería discutirse en toda América.

Vea también: Dina Boluarte: Audiencia de impedimento de salida será el miércoles 15 de octubre

El líder colombiano, quien realizó evidentes desaires protocolares a Boluarte en foros internacionales donde coincidieron, insiste en presentar la detención como arbitraria pese a la flagrancia del delito durante la crisis política de diciembre de 2022. Esta declaración internacional sobre asuntos peruanos profundiza las tensiones diplomáticas mientras el Perú consolida su transición democrática tras la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

La traición se la pagaron con traición



Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas. https://t.co/tJ7gwgU96b — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO