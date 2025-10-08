Magaly Medina reveló en su programa nuevos audios de la conversación que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, tuvo con uno de sus reporteros. En ella, el deportista admite haberle escrito al productor Christian Rodríguez para que “dejara en paz” a la exreina de belleza.

“Christian está escondido, no sale de su casa, no va a trabajar. Cuando todo este chongo empezó, yo le mandé un mensaje a Christian. Le dije: ‘Christian, te estás equivocando’. No lo amenance ah. Le he podido sacar la m…”, señaló Gustavo Salcedo.

El esposo de Maju Mantilla además detalló qué fue lo que le dijo al productor de televisión. “Te estás equivocando, yo y Maju tenemos una relación de 20 años , una relación maravillosa, parece que te estás metiendo en el lugar equivocado o te has confundido”, le escribió.

En ese sentido, admitió haberle hecho un seguimiento a Christian Rodríguez. “Yo averigué su casa, yo vi sus seguimientos, todo, su teléfono, todo, todo, para entender qué estaba pasando”, contó al reportero de ‘Magaly TV, la firme’.

