Gustavo Salcedo ya había amenazado previamente al productor de Maju Mantilla y hasta le envió una corona fúnebre, según la grave denuncia presentada por Christian Rodríguez y revelada por Magaly Medina. La ‘Urraca’ aseguró que las amenazas fueron constantes, llegando incluso al WhatsApp de María Eugenia Vázquez, esposa del productor, y que en la denuncia se narran al menos cuatro episodios terribles de acoso y golpes previos a la agresión final.

Vea también: ¡EXCLUSIVO! Gustavo Salcedo mandó la ubicación y foto del vehículo del productor de Maju antes del ataque

La ocurrencia policial, a la que tuvo acceso el programa, relata con precisión el reciente hecho: la familia salía del estudio jurídico Raúl Canelo cuando Vázquez visualizó a un hombre en bicicilla observándolos fijamente. Tras subir a su hijo al auto, sintieron un choque y vieron bajar de una camioneta a Gustavo Salcedo, quien se dirigió directamente a agredir a Rodríguez “con puños y patadas”, dejándolo sangrando en la vereda mientras la esposa intentaba proteger a su menor hijo.

