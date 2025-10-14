La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando controversia. Esta vez, la conductora Janet Barboza reveló en el programa América Hoy que el empresario estaría buscando quedarse con la fortuna de la ex reina de belleza, tras los episodios de infidelidad y el abandono del hogar. “Ella es la del dinero”, afirmó la popular ‘rulitos’, sugiriendo que Salcedo habría sido sostenido económicamente por Mantilla durante gran parte de su matrimonio.

La teoría expuesta por Barboza se suma a las declaraciones del abogado de Salcedo, quien justificó sus polémicas acciones de seguimiento, como duplicar el celular de Maju y colocar localizadores en sus pertenencias. Para la conductora, estas medidas no solo responden a celos, sino a un presunto interés por controlar los bienes de su aún esposa.

¿Qué bienes estarían en disputa?

Aunque no se ha revelado el monto exacto de la fortuna de Maju Mantilla, se sabe que la presentadora ha acumulado ingresos por campañas publicitarias, conducción televisiva y negocios personales. Según fuentes cercanas, Salcedo estaría buscando incluir parte de estos activos en la división de bienes, alegando que fueron adquiridos durante el matrimonio.

La situación se complica por el hecho de que Mantilla habría perdido múltiples contratos tras el escándalo mediático, lo que ha afectado su estabilidad laboral. “Está perdiendo oportunidades por culpa de esta exposición”, comentó Valeria Piazza en el mismo programa.

¿Qué dice Maju Mantilla?

Hasta el momento, Maju Mantilla ha optado por mantener la discreción. En un comunicado anterior, expresó que el proceso de divorcio se llevará por vía legal y que no permitirá que se vulneren sus derechos ni los de sus hijos. “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”, declaró.

La ex Miss Mundo también ha negado las acusaciones de infidelidad y ha pedido respeto por su privacidad. Mientras tanto, continúa enfrentando restricciones para ver a sus hijos, según lo revelado por el abogado de Salcedo, quien confirmó que ella tiene un régimen de visitas tras abandonar el hogar.

Un divorcio que va más allá del amor

El caso Mantilla-Salcedo ha dejado de ser solo una ruptura sentimental para convertirse en un conflicto legal y económico. Las acusaciones cruzadas, los intentos de control y las filtraciones sobre bienes han encendido el debate sobre el rol de las mujeres en relaciones de poder económico.

Por ahora, el proceso sigue en curso, y los seguidores de Maju Mantilla esperan que logre defender su patrimonio y bienestar emocional frente a lo que muchos consideran una estrategia de desgaste. “No es solo una separación, es una lucha por justicia”, comentan usuarios en redes.