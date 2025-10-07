Magaly Tv, la firme presentó parte del audio en el que Gustavo Salcedo confesó que intervino los celulares de Maju Mantilla y el productor, Christian Rodríguez, así como los vehículos de ambos y el de la pareja de este último.

El deportista señaló que lo hizo para obtener pruebas que confirmaran sus sospechas de una infidelidad de la exreina de belleza con el comunicador, y así confrontarla sin que le negaran los hechos.

“Acá están los seguimiento que yo le tenía con GPS a los dos. Lo que ella n sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo“, expresó en un comienzo.

“O sea, yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro… o sea, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. No ha sido me parece que de repente, o sea, ha sido… con la certeza del cien por ciento”, agregó.

