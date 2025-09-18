¡Se armó la bronca! La polémica entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y el productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez, sigue sumando episodios. Esta vez, la productora Verónica Alcántara sorprendió al contar que el aún esposo de la exreina de belleza le confesó que tuvo un fuerte enfrentamiento con Rodríguez, luego de enterarse de la infidelidad con la madre de sus hijos.

Según relató Alcántara, Salcedo le dio detalles inéditos del incómodo encuentro en el malecón: “Él me comenta (Gustavo) que él corre por el malecón y, por el malecón, también corre Christian. (…) Lo que él me narra es que él estaba viniendo y él quería pasar de largo, como que no lo vio, pero él (Gustavo) dijo ‘ah no, tú acá me vas a dar la cara sí o sí’ y se plantó en el medio de la vereda y ahí es donde chocan cara a cara. Él lo ve y ahí es donde él lo empuja, Gustavo lo empuja“, contó.

La productora también señaló que Rodríguez evitó reaccionar, pero terminó quejándose con la conductora de televisión: “Todo esto es lo que él me ha narrado. Él lo empuja y lo tira al suelo, pero él no hace ningún ademán para poder defenderse. Él le dice ‘eres un inmoral, te metes con una mujer casada’. Después de eso, (Christian) se va al canal, en el cual, según Gustavo, todos saben y se queja con Maju“, agregó Alcántara.

