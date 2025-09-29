El programa de Ethel Pozo reveló en exclusiva el parte policial que detalla las presuntas amenazas y agresiones que habría sufrido Christian Rodríguez de parte de Gustavo Salcedo en los últimos meses. El documento recopila los testimonios del productor, quien aseguró que tanto él como su familia estuvieron en constante peligro.

En la denuncia, Rodríguez manifestó haber recibido mensajes con contenido intimidante: “Mensajes amenazantes diciendo que le va a llenar de plomo”, se lee en el parte policial, en alusión a las comunicaciones que no solo lo mencionaban a él, sino que también involucraban directamente a su esposa e hijo.

Asimismo, el productor de televisión, quien fue vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, relató que estas amenazas se habrían iniciado el 22 de marzo del 2025, generando un clima de hostigamiento permanente. De acuerdo con lo registrado en el documento policial, las advertencias habrían escalado hasta convertirse en un serio riesgo para su integridad y la de sus seres queridos.

