Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, podría enfrentar una condena superior a los 13 años de prisión tras la agresión contra el productor Christian Rodríguez Portugal. En una reciente entrevista, la abogada Rosario Sasieta advirtió que existiría un concurso de delitos que agrava la situación legal del empresario.

De acuerdo con Sasieta, lo ocurrido no se trataría de un accidente, sino de un acto con la intención de atentar contra la integridad de la víctima y su familia. En ese sentido, se podrían configurar delitos como tentativa de homicidio y exposición de personas al peligro, los cuales contemplan varios años de cárcel.

El hecho, ocurrido en San Isidro, involucra también a la esposa e hijo del exproductor de Maju Mantilla, quienes se encontraban en el vehículo impactado por Gustavo Salcedo. Este detalle incrementa la gravedad del caso y amplía el número de posibles agraviados en la investigación.

Los delitos que se le imputarían

En su análisis, Rosario Sasieta explicó que el ataque configura tentativa de homicidio. “Este hombre pudo haber matado, fue su intención, este no fue un choque accidental, él llegó a atacar y dañar la camioneta. Tentativa de homicidio es más o menos 5 años y 11 meses de cárcel”, señaló.

La abogada también indicó que se suma el delito de exposición de personas al peligro, pues en el auto estaban la esposa y el hijo menor de Rodríguez. “Cuando él agarra su camioneta y estrella la camioneta del productor, tenemos el delito de exposición de personas al peligro, en agravio a la esposa y al niño. El código dice 4 años por cada delito”, agregó. Con ambos cargos, la pena superaría los 13 años de prisión.

Posibles agravantes

Sasieta precisó que la Fiscalía podría considerar el estado de salud de Christian Rodríguez Portugal, ya que existen versiones sobre una deficiencia cerebral previa que agrava el impacto de la agresión.

“El fiscal puede pedir, dado que hay medios que señalan que la víctima tendría alguna deficiencia en el cerebro, si tiene y se comprueba, acá todo se agrava porque si él conocía de esta deficiencia o no conocía… todas las agresiones han sido en el cerebro”, explicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO