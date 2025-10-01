Gustavo Salcedo le confirmó directamente a Magaly Medina que Maju Mantilla tuvo un ‘affaire’ con el actor colombiano George Slebi, según reveló la conductora en su programa. El expareja de la exmiss Universo se reunió con el equipo de “Magaly TV La Firme” para relatar los detalles de esta infidelidad, aunque Medina declinó involucrarse directamente al considerar que se trataba de un asunto de intimidad matrimonial. Salcedo, quien tenía una opinión particular sobre el actor con quien su esposa habría tenido el romance, sorprendió al equipo al calificar a Slebi como “un caballero”, revelando que el colombiano le había pedido disculpas personalmente por lo ocurrido y reconocido que “fue un error”.

Vea también: Madre de Jefferson Farfán participó activamente a favor de ‘Cri Cri’ durante proceso, revela Richard Apolo

La situación tomó un giro inesperado cuando Salcedo explicó que Slebi no solo se disculpó sino que cumplió su palabra de “desaparecer del panorama” una vez finalizada la novela que grababa con Mantilla, regresando inmediatamente a su país. Magaly Medina aseguró que esta revelación está respaldada por grabaciones y que sus dos reporteros son testigos de la confesión, un respaldo que considera necesario en estos casos para verificar la información.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO