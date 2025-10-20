Gustavo Salcedo reapareció para pedirle disculpas a Maju Mantilla por haberla expuesto públicamente. En una reciente entrevista, indicó que jamás fue su intención hacerle daño a la madre de su y aseguró que todo se le escapó de las manos.

“Primero pedirle perdón a Maju porque a raíz de esos audios se han dicho muchas cosas que no son ciertas, se han exagerado muchísimas cosas. Asumo mi responsabilidad y la verdad que lamento mucho el daño que esto ha generado“, declaró Gustavo Salcedo.

Además, pidió dejar los ataques contra Maju Mantilla. “Se le ha denigrado de muchas formas, más que nada en redes sociales y gente que hace muchos comentarios, lo cual evidentemente no me hace gracia. La idea jamás fue esa, hacer el daño que se ha generado, pero tengo que asumir mi responsabilidad por eso”, agregó.

Pide disculpas a productor

Por otro lado, Gustavo Salcedo se refirió al productor Christian Rodríguez, quien lo denunció por haberlo agredido. “Creo que esta situación se salió de control, se fue de las manos. Yo he pedido también públicamente disculpas a Christian porque mi intención no era esa lamentablemente, fue una situación que también se salió de control, pero creo que ya fue suficiente. (…) Toda la parte legal la va a ver mi abogado”, indicó.

Reconoce errores

Gustavo Salcedo además indicó que es una persona de carne y hueso como cualquiera, que puede cometer errores y que es por eso que sale a dar la cara. Además negó tener problemas mentales o ser una persona agresiva.

“Yo no tengo ningún problema psiquiátrico ni psicológico, simplemente uno puede tener reacciones en una situación difícil que muchas veces no sabe cómo la va a manejar hasta que llega. Me parece ya exagerado contra mí que digan que soy un agresor, un degenerado o un peligro para Maju o mis hijos, hasta psicopata me han dicho y la verdad que no es así”, afirmó.

Fuente: Willax TV

