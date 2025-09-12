¿Será el final definitivo? Todo indica que sí. La relación de 20 años entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habría llegado a su punto de quiebre luego de que se revelara la supuesta infidelidad de la conductora con su productor, Christian Rodríguez. Esta vez, fue Ric La Torre quien sorprendió al contar detalles inéditos sobre el proceso de divorcio.

Durante la emisión del programa La Noche Habla, el conductor señaló que Gustavo Salcedo ya tomó acciones legales para disolver su matrimonio con la exMiss Mundo: “Como les conté de muy buena fuente, yo lo que sé es que él solicitó el divorcio. Por eso es que luego solicita, entre Maju y él, llegan a conciliación. Los motivos del divorcio, yo lo desconozco porque puede haber muchos motivos que ellos presenten ante las autoridades para poder solicitarlo, pero ¿qué más hay detrás de eso?”, comentó en vivo.

Finalmente, Ric La Torre dejó entrever que lo revelado hasta ahora sería solo una parte de la historia: “Yo creo que Gustavo Salcedo se ha cansado, creo que llegó un momento en el que ya está harto, por lo que puedo percibir y siento yo que van a salir muchas más cosas porque él se está guardando, aunque no lo crean”, advirtió, sugiriendo que la polémica recién comienza.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO