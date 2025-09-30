Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, niega rotundamente su participación en otra agresión, afirmando que tener pruebas que demuestran su inocencia. Frente a las acusaciones de un hombre identificado como Eduardo Ode, quien lo señala como responsable de un ataque físico, el empresario declaró mediante una llamada a Magaly TV La Firme que ni siquiera se encontraba en Lima cuando ocurrieron los hechos. Salcedo aseguró contar con pasajes, facturas de hotel y documentos que acreditarían su ausencia, mencionando además que existieron procesos fiscales y judiciales que lo absolvieron en primera y segunda instancia de cualquier cargo.

Vea también: Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich justifican agresión de Gustavo Salcedo

Sin embargo, el denunciante Eduardo insiste en que hubo una sentencia condenatoria inicial de cuatro años más reparación civil desde el Juzgado Penal de Chosica, alegando que la posterior absolución en segunda instancia genera “sospechas de corrupción”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO