Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla, rechazó tajantemente las versiones que lo señalan como un hombre violento en su matrimonio. En una reciente entrevista, pidió frenar las especulaciones que circulan en medios y redes sociales.

“En mi hogar siempre ha reinado la paz. Jamás ha habido violencia de ningún tipo, ni física ni verbal. Jamás, jamás. Y no voy a permitir tampoco que se sigan inventando cosas alrededor de esta historia”, expresó.

Asimismo, lamentó que las informaciones falsas afecten no solo su imagen, sino también la de su familia. “Hay muchísimas cosas que no son verdad, que se han dicho tanto de mí como de Maju. Yo no voy a hablar de nadie más que no sea de mí. Simplemente pido que nos dejen tranquilos”, agregó.

Las disculpas públicas a Christian Rodríguez

El pasado 26 de septiembre, cámaras de seguridad registraron a Gustavo Salcedo agrediendo físicamente al exproductor Christian Rodríguez en una calle de San Isidro. Tras la difusión de las imágenes, el empresario decidió dar la cara y pedir perdón por lo sucedido.

“El motivo por el cual he aceptado conversar con ustedes es primero para decir que yo no justifico la violencia, número uno. Segundo, para pedir disculpas públicamente a esta persona”, señaló en la entrevista. También afirmó que no busca excusas, pero considera necesario explicar el contexto en que se produjo el incidente.

