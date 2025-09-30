Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora Maju Mantilla, se pronunció por primera vez después de protagonizar un violento incidente contra Christian Rodríguez, exproductor vinculado sentimentalmente a la exreina de belleza.

El deportista admitió haber golpeado al comunicador, aunque insistió en que se trató de un hecho aislado: “Para pedir disculpas públicamente a esta persona, creo que es una situación que se me salió de las manos. Yo no tengo por qué correrme o esconderme, estoy aquí dando la cara”.

“He tenido acceso a esa denuncia y, la verdad, me da risa de las cosas que pone. Las cosas que han pasado han sido un acto puntual”, precisó sobre la acusación penal en su contra.

Aunque pidió perdón por la agresión, Gustavo Salcedo no ocultó su molestia por el presunto vínculo entre Christian Rodríguez y Maju Mantilla, asegurando que él también fue afectado en su momento.

“Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que se había ocasionado. Pido las disculpas del caso, pero no voy a permitir que se creen más historias”, manifestó.

De otro lado, el empresario negó haber agredido anteriormente al productor de TV como aseguró que ocurrió en marzo pasado en Miraflores.

“No, eso no es verdad. Yo he tratado de hablar con esta persona. La situación se salió de control, pero hay muchas cosas que no son ciertas”, expresó para luego finalizar con arrepentimiento pero sin muestra de buscar una conciliación.

“No justifico la violencia, pido disculpas, se me salió de las manos. Asumo mi responsabilidad, pero yo también merecía disculpas”, culminó.

Fuente: Willax

