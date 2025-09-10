Gustavo Salcedo revela de manera contundente que Maju Mantilla tuvo una relación extramatrimonial con su productor, Christian Rodríguez Portugal, por más de 2 años, confirmando directamente al equipo de Magaly TV La Firme, la veracidad de toda la información investigada. Esta explosiva declaración, dada en respuesta a una pregunta específica del reportero sobre la duración del vínculo, despeja cualquier duda sobre la naturaleza de los chats comprometedores que descubrió.

Vea también: Esposo de Maju Mantilla EXPLOTA contra productor de su esposa: “Es una persona sin valores”

La investigación del programa no solo se basa en el testimonio del esposo, sino que también cuenta con un respaldo documental que incluye imágenes y mensajes que pintan una historia completamente diferente a la imagen pública de la exMiss Universo, conocida por su perfil discreto y profesional. Magaly Medina fue enfática al aclarar que estas revelaciones no constituyen una “venganza” o “el vuelto” por recientes escándalos, sino la exposición de hechos que se mantuvieron ocultos y que ahora salen a la luz con pruebas concretas.

