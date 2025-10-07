Magaly Medina mostró en su programa nuevos audios de Gustavo Salcedo. Estas declaraciones fueron grabados durante la conversación que tuvo con uno de sus reporteros. En ella, el esposo de Maju Mantilla confiesa que intervino el celular de la ex reina de belleza y reveló cómo reaccionaba ella cuando la encaraba.

“Lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular. (…) Todo lo que yo le he encarado a Maju siempre no ha sido que me parece, que de repente. Ha sido con la certeza del cien por ciento. Yo veía lo que tenía en el celular y ella me lo negaba”, se le escucha decir a Gustavo Salcedo.

Además, revela que encaraba a Maju Mantilla al respecto y ella no le decía la verdad. “Es como que yo vea en tu celular, que está clonado, lo que haces y lo que no haces. Le decía y negaba. Yo escuchaba una conversación telefónica, la encaraba y me lo negaba. Era negación tras negación hasta el día de hoy”, agrega en los audios.

