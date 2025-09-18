¡Un giro inesperado! El empresario Gustavo Salcedo sorprendió al reaparecer con un tono mucho más conciliador y poniendo por delante el bienestar de su familia. Tras haber acusado públicamente a su aún esposa, Maju Mantilla, de mantener una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente.

Fue Tilsa Lozano, conductora de La noche habla, quien reveló que se comunicó directamente con Salcedo para conocer su posición respecto a las nuevas revelaciones sobre su matrimonio. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, él dejó en claro que no desea seguir exponiendo a su entorno.

“Hola, Tilsa. Ahí me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño. No he dado ninguna declaración justamente porque lo que más me interesa es proteger a quienes están cerca. Somos papás de dos niños pequeños y estos chats son confidenciales. Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto. Muchas gracias“, expresó.

Gustavo Salcedo prioriza a su familia

El empresario también desmintió de manera indirecta a la productora Verónica Alcántara, quien aseguró haber recibido de él información y detalles privados de la supuesta relación extramatrimonial de Mantilla.

“Todo rebota y nosotros no lo hemos buscado. (…) Yo no pertenezco al mundo de la televisión, sé que es un negocio, lo respeto, pero no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos. Siempre he actuado de manera correcta, y esta vez no será la excepción“, enfatizó.

