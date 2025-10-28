Gustavo Salcedo sorprendió al aparecer en el velorio de la madre de Maju Mantilla, Elvia García Linares, quien falleció a los 75 años. El empresario, que en los últimos meses estuvo en el ojo público por su separación con la exreina de belleza, decidió acompañarla en este duro momento y brindarle su apoyo.

Su presencia no pasó desapercibida. Según confirmó Olga Sumarán, amiga cercana de la exconductora, ambos mantienen una relación cordial. “Sí, (la relación de padres) están en armonía, ve a sus hijos. Comparten también momentos, tengo entendido. Ahora desearle que se calme, que esto va a tener que pasar”, expresó.

Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida

Según relató Olga Sumarán, la exconductora se mostró profundamente afectada y conmovida por la noticia. “Me avisaron anoche. Hemos conversado, le he dicho que esté tranquila, me dijo que está pasando por momentos terribles”, contó la exmodelo con visible tristeza.

Sumarán recordó que Maju siempre se mostró unida a su madre y que esta pérdida la ha golpeado emocionalmente. Además, señaló que la conductora ha recibido el apoyo de su entorno más cercano, incluido el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo. “La he visto muy triste por su esposo, sus hijos, todo. Le he dicho que cuenta conmigo, que no se sienta sola, que me llame para todo. ‘Sí, mi Olguita’, me dijo”, añadió.

